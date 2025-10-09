El Ministerio del Interior (Mininter) expresó su respaldo a la suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), Judith Cuba Lara, tras los hechos ocurridos en un bus de transporte público que generaron gran repercusión en redes sociales.

En un comunicado oficial, la entidad manifestó su rechazo al “acoso físico y virtual” dirigido contra la agente policial luego de que circulara un video en el que se observa una discusión con un conductor que le exigía el pago de dos soles por el pasaje.

En el pronunciamiento, el Mininter sostuvo que la suboficial enfrenta esta situación únicamente por “exigir sus derechos” como integrante de la institución policial.

“El Mininter expresa su tajante rechazo al acoso físico y virtual al que viene siendo sometida la suboficial Teresa Cuba Lara por exigir sus derechos como miembro de la Policía Nacional”, indicó el comunicado difundido a través de sus canales oficiales.

Asimismo, la cartera del Interior recordó que el acoso constituye un delito sancionado con penas de cárcel. De esta manera, la entidad advirtió que las acciones en redes sociales que vulneren la integridad de la suboficial podrían ser pasibles de sanción penal, conforme a la legislación vigente.

El caso se hizo público el último sábado, cuando un video registró el momento en que la agente discutía con el chofer del vehículo de transporte urbano.

Según se observa en las imágenes, la situación generó la intervención de otros pasajeros y posteriormente se viralizó, provocando una ola de comentarios y ataques en línea hacia la suboficial.

Finalmente, el Ministerio del Interior reiteró su compromiso con la defensa de los derechos del personal policial y con la seguridad ciudadana.

“Desde el Mininter seguiremos trabajando firmemente contra el crimen en todas sus modalidades y en favor de la seguridad de todos los peruanos”, concluyó el comunicado.