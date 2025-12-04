Vicente Tiburcio, ministro del Interior, afirmó que darán con el paradero de los responsables del crimen contra el conductor de la empresa de transporte Etcimosa Línea 20, quien murió tras ser baleado mientras manejaba una unidad con pasajeros en el distrito de Chorrillos.

Luego del homicidio en Chorrillos, la Policía activó el Plan Cerco y ejecutó un amplio operativo en la zona alta de San Genaro.

En la intervención participaron el ministro del Interior, Vicente Tiburcio; el titular de Justicia, Walter Martínez; el comandante general de la Policía, Gral. PNP Óscar Arriola; además de efectivos de las Fuerzas Armadas. El despliegue se realizó durante la noche y madrugada del 4 de diciembre, en respuesta al asesinato del chofer de transporte público.

Como resultado del operativo, fueron detenidos tres individuos vinculados a actividades delictivas y con antecedentes de haber cumplido condena. También se decomisaron municiones, una cacerina abastecida, dinamita, droga y dinero, elementos que quedarán sujetos a investigación.

"Vamos hasta el final para poder capturar a estas personas que causaron la muerte de este conductor. No descansaremos hasta identificar y capturar a los responsables de este asesinato“, indicó Tiburcio.

La participación de los tres detenidos aún está bajo investigación y las responsabilidades serán definidas con estricto rigor: “No daremos ningún espacio a quienes siembran miedo en la ciudadanía”.

El ministro Tiburcio transmitió sus condolencias a la familia de la víctima y reiteró que la búsqueda de los autores materiales del crimen sigue en marcha.

“Si nos golpean una vez, vamos a golpearles, dos, tres veces, hasta capturarlos”, aseguró.