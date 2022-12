A través de sus redes sociales, Patricia Correa presentó su carta de renuncia irrevocable al cargo de ministra de Educación ante la presidenta Dina Boluarte tras cuestionar la “violencia de Estado” que ha generado muertes durante las protestas en varias regiones del país.

“Esta mañana he presentado mi carta de renuncia al cargo de Ministra de Estado en la cartera de Educación. La muerte de connacionales no tiene justificación alguna. La violencia de Estado no puede ser desproporcionada y generadora de muerte”, escribió en redes sociales.

Recordemos que Patricia Correa entró en reemplazo de Rosendo Serna, quien asumió el 29 de diciembre de 2021.

¿Quién es Patricia Correa?

Patricia Correa Arangoitia es educadora de profesión, figura como experta en gestión de políticas educativas y gestión descentralizada.

Tiene una maestría en Gestión Pública en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido jefa de la Oficina de Coordinación Regional del Ministerio de Educación, y también asesora en descentralización educativa en el Consejo Nacional de Educación.