La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Sandra Gutiérrez, inició su gestión a tempranas horas en la sede central del MIMP, con el propósito de reforzar el trabajo en favor de las mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, personas adultas mayores y otras poblaciones vulnerables.
Durante su primer día, Gutiérrez Cuba saludó al personal del sector e intercambió ideas sobre los principales retos institucionales.
Posteriormente, la ministra visitó el Centro Emergencia Mujer y Familia – Comisaría de Familia PNP Sede MIMP, donde verificó la atención integral que se brinda a víctimas de violencia.
La titular del MIMP también recorrió las instalaciones del Programa Nacional Wawa Wasi, donde dialogó con las familias beneficiarias y destacó la importancia de promover el desarrollo integral de la primera infancia.
Te puede interesar
- Presidente José Jerí anuncia plan de emergencia para proteger a artistas ante la inseguridad
- Alcalde de San Luis sobre presidente José Jerí: “Hay que darle el beneficio de la duda”
- Dina Boluarte: PJ rechaza impedimento de salida del país por 36 meses contra la expresidenta
- Ministro del Interior señala que está en contra de estados de emergencia, pero no descarta futuro toque de queda
- Ministro Vicente Tiburcio anunció reforma en la Policía para remover a los malos elementos
- La JNJ apelará fallo que repone a Delia Espinoza como fiscal de la Nación