La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Sandra Gutiérrez, inició su gestión a tempranas horas en la sede central del MIMP, con el propósito de reforzar el trabajo en favor de las mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, personas adultas mayores y otras poblaciones vulnerables.

Durante su primer día, Gutiérrez Cuba saludó al personal del sector e intercambió ideas sobre los principales retos institucionales.

Posteriormente, la ministra visitó el Centro Emergencia Mujer y Familia – Comisaría de Familia PNP Sede MIMP, donde verificó la atención integral que se brinda a víctimas de violencia.

La titular del MIMP también recorrió las instalaciones del Programa Nacional Wawa Wasi, donde dialogó con las familias beneficiarias y destacó la importancia de promover el desarrollo integral de la primera infancia.