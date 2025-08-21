El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, afirmó este miércoles que los proyectos de infraestructura que ejecuta el gobierno de Dina Boluarte se desarrollan sin sobrevaloraciones ni indicios de corrupción.

“Hasta hoy, en el Gobierno de la presidenta Boluarte no hay ninguna obra sobrevalorada y menos manchada de corrupción”, declaró el titular del MTC durante la presentación del proyecto de la Vía de Evitamiento en la ciudad del Cusco.

Sandoval enfatizó que su sector aplica medidas estrictas para garantizar transparencia en cada etapa de las adjudicaciones. “Por disposición de la presidenta, hemos reestructurado Provías Nacional y Provías Descentralizado para eliminar cualquier posibilidad de mafia y asegurar que cada proyecto se ejecute con transparencia, desde el expediente hasta su culminación”, señaló.

En esa línea, el ministro subrayó que el compromiso del Ejecutivo es consolidar una gestión limpia, en contraste con prácticas del pasado. “Nuestras obras son limpias y transparentes, y representan el compromiso de un gobierno descentralista que trabaja desde las provincias para hacer realidad proyectos que parecían inalcanzables”, agregó.

El pronunciamiento se dio en el marco de la presentación de la futura Vía de Evitamiento, una obra que beneficiará a más de 886,000 habitantes de Cusco. El proyecto, que será promovido a través de ProInversión, busca un postor de primer nivel para hacerse cargo del diseño, construcción, mantenimiento y operación.

Con una inversión estimada en 866 millones de dólares, la infraestructura contempla un túnel mellizo de 4.10 kilómetros, viaductos de 7.60 kilómetros, puentes, rampas, intercambios viales y la pavimentación de más de 14 kilómetros. Esta vía atravesará los distritos de San Sebastián, Wanchaq, Santiago, Cusco y Poroy, con el objetivo de descongestionar el centro histórico y facilitar el tránsito de vehículos locales, de carga y de pasajeros.

En la ceremonia participaron también el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes; el alcalde provincial de Cusco, Luis Beltrán Pantoja Calvo; el director ejecutivo de ProInversión, Luis del Carpio Castro, además de autoridades locales.