Una intervención coordinada a nivel nacional permitió la inspección de centros juveniles en distintas regiones, como parte de las acciones para reforzar el control interno y prevenir actos delictivos.

El operativo fue encabezado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez, e incluyó la participación de diversas instituciones.

Durante las diligencias en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima se incautaron armas punzocortantes y otros objetos prohibidos.

Cabe mencionar que, en Piura, se hallaron dos celulares y en Trujillo uno más. Según explicó el ministro, estos elementos representan un riesgo dentro de los establecimientos.

El despliegue contó con 147 agentes de seguridad del PRONACEJ, 216 efectivos policiales, 14 miembros de la Unidad Canina, 40 agentes penitenciarios, 22 representantes del Ministerio Público y tres bomberos.

Las inspecciones se realizaron en patios y dormitorios de centros ubicados en Lima, Santa Margarita, Piura, Arequipa, Chiclayo, Cusco, Huancayo, Trujillo, Pucallpa y el Anexo III del CJDR Lima.

¡Firmes en la lucha contra la inseguridad ciudadana!

📄 El ministro Luis Jiménez Borra lideró megaoperativo ejecutado en los 9 centros juveniles del país y el Anexo III, como parte de la estrategia para fortalecer el principio de autoridad y combatir la criminalidad. pic.twitter.com/j5OtXfOHa7 — Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjusDH_Peru) April 30, 2026

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