El ministro del Interior, Carlos Malaver, señaló que la Policía Nacional responderá a las instancias correspondientes tras la denuncia presentada por el Ministerio Público contra dos agentes acusados de haber permitido amenazas a testigos protegidos en el caso que involucra a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República.

Consultado por la prensa este viernes, Malaver aseguró que el Ministerio Público, como cualquier institución, está en su derecho de actuar.

“El Ministerio Público como cualquier otra institución, puede realizar las acciones que estime convenientes. La Policía Nacional, en fiel cumplimiento de sus funciones dentro del marco constitucional y así como también dentro del marco de las leyes, cumplen sus funciones”, indicó.

El titular del Interior agregó que la Policía actuará conforme a lo que dispongan las investigaciones. “Si hay algo que tenga que esclarecerse o explicarse o allanarse, o en todo caso acudir a las instancias correspondientes, lo harán”, expresó.

Las declaraciones de Malaver se produjeron después de que el Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) confirmara la presentación de una denuncia contra dos efectivos encargados de la seguridad de testigos protegidos en la investigación de una presunta organización criminal. Como parte de ese proceso, la fiscalía realizó un allanamiento en la vivienda de Nicanor Boluarte.

El fiscal Carlos Ordaya, integrante del Eficcop y responsable del caso, informó que la denuncia fue ingresada el jueves y se refiere a dos agentes policiales identificados, cuyos nombres no fueron revelados públicamente.

“Esta denuncia que se ha ingresado ayer es respecto a dos efectivos policiales debidamente identificados que no voy a referir los nombres, pero resulta grave que hayan utilizado nombres de altos mandos de la PNP para poder intimidar, para poder sugerir a efectos que no sigan colaborando estos testigos protegidos cuando estos efectivos policiales sí deberían custodiarlos, protegerlos y, sin embargo, no cumplieron esa función”, sostuvo.

Malaver evitó pronunciarse sobre los supuestos altos mandos de la Policía mencionados en las intimidaciones. “No tengo los detalles precisos. Mal haría en pronunciarme al respecto”, afirmó.