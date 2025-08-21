El ministro del Interior, Carlos Malaver, reconoció que la Policía Nacional del Perú enfrenta un déficit crítico de chalecos antibalas, lo que obliga a muchos agentes a costearse su propio equipo de protección.

En conferencia de prensa, tras sesión del Consejo de Ministros, informó que se espera recibir próximamente un nuevo lote . “4000 llegarían a fines de setiembre, donados por China como consecuencia de la APEC. [...] Al mes de enero del próximo año, se podrían tener 7000”, considerando los 3000 adicionales que se adquirirán mediante la Región Policial Lima, sostuvo el titular del Mininter.

Estos nuevos chalecos se sumarían a “los más los 9000” que se han comprado “desde el año 2019 en adelante”, refirió el ministro. “Estamos hablando de un promedio de 16,000”, agregó, reconociendo que el número aún es insuficiente para cubrir la demanda real de los más de 130,000 policías activos a nivel nacional. No obstante, sostuvo que la meta es al menos llegar a un 40% de cobertura.

Alarmante

La situación ha despertado críticas. El exjefe de asesores del Mininter, Luis Herrera, sostuvo ya hace unas semanas que el retraso en la adquisición no se debe únicamente a procesos anteriores, sino a una baja ejecución presupuestal, ya que solo se ha utilizado aproximadamente el 15% del presupuesto previsto para chalecos, mientras se destinan millones a la compra de vehículos de alta gama para mandos policiales.

Para añadir más presión, la Contraloría General de la República abrió una investigación sobre la adquisición, almacenamiento y distribución de chalecos antibalas, en busca de garantizar transparencia y corregir posibles irregularidades.

Presupuesto

El Ejecutivo asignó un presupuesto de S/8.9 millones para la compra de una chalecos antibalas para comisarías de Lima y Callao para el 2025.