El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) oficializó la designación de Claudia Liliana Dávila Moscoso como directora ejecutiva del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provías Nacional).

La medida fue dispuesta mediante la Resolución Ministerial N.º 764-2025-MTC/01, publicada en el diario oficial El Peruano.

De acuerdo con el documento, el puesto se encontraba vacante al momento de la designación.

La medida se efectúa en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley N.º 29370, Ley de Organización y Funciones del MTC, así como en su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por la Resolución Ministerial N.º 658-2021-MTC/01.

La resolución cuenta con la firma del ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera, quien dispuso registrar, comunicar y publicar la designación en los canales oficiales del sector.

Provías Nacional, organismo dependiente del MTC, tiene como misión planificar, construir, mejorar y conservar la red vial nacional, a fin de fortalecer la conectividad y promover el desarrollo del transporte terrestre en el territorio peruano.