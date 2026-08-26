Norma Yarrow cuestionó al Gobierno de Keiko Fujimori por la falta de resultados inmediatos frente a los problemas de inseguridad que afectan al país.

La diputada de Renovación Popular sostuvo que la presidenta debe actuar con mayor rapidez y recordó el compromiso que asumió durante su campaña.

“Cuando uno asume, ella dijo que en los 100 primeros días íbamos a tener resultados. Creo que le falta un poco de celeridad”, sostuvo la parlamentaria de Renovación Popular.

La legisladora también se refirió a la situación del sistema de salud y cuestionó que se mantenga el proceso de diagnóstico pese a la crisis existente. Además, expresó su desacuerdo con la permanencia de trabajadores vinculados a Alianza para el Progreso (APP).

“Todos saben que en salud estamos desahuciados, estamos en UCI, como bien se dice. Lo que no me gusta es que se están tomando empleados de la gestión anterior de APP”, dijo.

Las críticas surgieron luego de que Fujimori señalara, durante una actividad en Palacio de Gobierno, que los primeros resultados de su gestión se observarían recién el próximo año.