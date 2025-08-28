El expresidente Ollanta Humala negó tener la intención de fugar del país o de buscar asilo político en Brasil durante una audiencia judicial en la que solicitó la suspensión de ejecución provisional de su pena.

Ollanta Humala afirmó que, si hubiera querido asilarse, ya lo habría hecho hace tiempo, y destacó que tiene arraigo en el Perú, ya que su familia depende económicamente de él.

En la audiencia, el exjefe de Estado se mostró visiblemente afectado al hablar de sus hijos y recordó los momentos difíciles que vivieron cuando él y su esposa estuvieron recluidos simultáneamente.

Humala y su esposa, Nadine Heredia, fueron condenados a 15 años de prisión por lavado de activos agravado, relacionado con aportes ilegales para las campañas presidenciales de 2006 y 2011.

Cabe recodar que mientras Ollanta Humala cumple condena en el penal de Barbadillo, Nadine Heredia se encuentra en Brasil bajo protección de asilo político, decisión que él calificó como un acto político y humanitario.

Además, el hermano de Heredia, Ilan, también condenado, tiene orden de captura internacional y se encuentra en Brasil, con solicitudes de extradición en trámite.

La defensa de Humala aseguró que él no representa un riesgo de fuga y que su arraigo familiar es sólido; además, el expresidente reafirmó que continuará defendiendo su inocencia en Perú.

El tribunal evaluará próximamente su pedido de suspensión de la ejecución provisional de la pena, un paso clave en el proceso judicial en curso contra él y su esposa. Mientras tanto, Humala permanece recluido y mantiene su postura de enfrentar el proceso en el país sin recurrir a asilo político.