Tras los cuestionamientos surgidos por los resultados de las elecciones generales del 12 de abril, la Oficina Nacional de Procesos Electorales señaló que parte de las críticas responde al desconocimiento sobre el funcionamiento de sus sistemas informáticos y al malestar generado durante la jornada electoral.

La entidad informó que el 25 de marzo convocó a las 36 organizaciones políticas que participaron en los comicios para explicar el funcionamiento de las plataformas utilizadas en el proceso.

Durante esa reunión, especialistas expusieron detalles sobre el sistema de apoyo al escrutinio, el cómputo electoral y la plataforma de presentación de resultados.

La ONPE indicó que los personeros técnicos también fueron invitados a recibir información más detallada, incluido el acceso al código fuente de los sistemas.

En estas jornadas participaron agrupaciones como Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Perú Libre, Alianza para el Progreso y Avanza País, además de representantes del Jurado Nacional de Elecciones, la Defensoría del Pueblo y observadores internacionales.

Además, el organismo precisó que sus sistemas fueron sometidos a una auditoría externa a cargo de MIT International durante 168 días desde noviembre de 2025.

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ONPE responde a críticas por resultados electorales en los comicios, llevados a cabo el pasado 12 de abril



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