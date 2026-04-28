La Oficina Nacional de Procesos Electorales sancionó a Juntos por el Perú con una multa administrativa de 16 UIT por vulnerar normas sobre financiamiento privado en la campaña de las Elecciones Generales 2021.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Jefatural-PAS N.° 000007-2026-JN/ONPE, emitida el 20 de febrero de 2026.

El procedimiento se inició tras la revisión de la segunda entrega de información financiera presentada por la organización política el 1 de septiembre de 2021. Durante una visita de control realizada el 10 de noviembre de ese año, auditores detectaron recibos de aportes en efectivo y en especie sin firma del aportante ni dirección consignada.

Luego de la evaluación técnica, la ONPE concluyó que la falta comprendía 86 aportes individuales de S/ 1,000 cada uno, sumando S/ 86,000.

Según la entidad, esos recursos no fueron validados conforme al artículo 30 de la Ley de Organizaciones Políticas, que exige la firma del donante para transparentar el origen del dinero.

El organismo también rechazó el pedido de prescripción presentado por el personero legal Carlos Adeval Zafra Flores, al señalar que el plazo legal de cuatro años seguía vigente cuando se notificó el inicio del proceso en marzo de 2025.

#Voto2026 | ONPE sanciona a Juntos por el Perú, partido del candidato presidencial Roberto Sánchez, con 88 mil soles por no justificar aportes



Mantente informado en la web ► https://t.co/hrg1h9s6jY pic.twitter.com/FTB1IwT2ql — Canal N (@canalN_) April 28, 2026

Te puede interesar