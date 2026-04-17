La Oficina Nacional de Procesos Electorales emitió un comunicado luego de conocerse el hallazgo de cuatro cajas con cédulas electorales correspondientes a mesas de sufragio de Santiago de Surco, reportado el jueves 16 de abril en Willax TV.

l material pertenece a las mesas 050618, 050619, 050620 y 050627, instaladas el domingo 12 de abril.

Según explicó la entidad, una empresa fue contratada para brindar el servicio de movilidad encargado de trasladar material electoral desde un local de votación hasta la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales Lima Oeste 3.

Durante ese desplazamiento viajaban en la unidad un coordinador de ONPE, un agente de la Policía Nacional y un fiscalizador del Jurado Nacional de Elecciones, como parte del procedimiento de custodia establecido.

La ONPE indicó que, tras descargar 24 cajas, se detectó la ausencia de cuatro que habían sido colocadas en la maletera por falta de espacio. Añadió que se intentó ubicar al conductor sin éxito. También señaló que los votos de esas mesas ya estaban consignados en actas en proceso de contabilización y publicación. El material recuperado será investigado y el caso fue registrado mediante una denuncia policial.

#ONPEinforma | Comunicado a la opinión pública sobre las cajas con cédulas electorales encontradas el jueves 16 de abril.#EG2026 pic.twitter.com/aTrqz1meti — ONPE (@ONPE_oficial) April 17, 2026

Te puede interesar