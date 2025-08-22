La congresista Patricia Juárez, integrante de Fuerza Popular, expresó su rechazo al acuerdo de la Junta de Portavoces que autoriza al presidente del Congreso, José Jerí (Somos Perú), a incluir de manera discrecional proyectos en la agenda del pleno.

“El presidente del Congreso no puede tener realmente el poder absoluto, porque eso es antireglamentario, es ir por encima de los pedidos y priorizaciones que hacen los voceros de la Junta de Portavoces”, declaró este viernes a los medios de comunicación.

La disposición, aprobada el 13 de agosto, establece que el titular del Parlamento podrá “incorporar dictámenes discrecionalmente a la Agenda del Pleno, dentro de los cuales se considerarían las propuestas que se solicitarán a los presidentes de cada una de las comisiones”.

Para Juárez, esta práctica no tiene precedentes en anteriores mesas directivas. Recordó que, durante su experiencia como parte de la directiva correspondiente al periodo 2024-2025, se mantuvo un criterio de cuidado respecto a la función del presidente.

“Los que hemos estado en Mesa Directiva hemos sido durante todos los periodos pasados muy cuidadosos que el presidente no tenga iniciativa que de manera inopinada traiga cualquier proyecto de cualquier lado y lo ponga primero. Eso no se puede”, enfatizó.

La legisladora fujimorista afirmó que su bancada se encuentra en total desacuerdo con la decisión y que han solicitado que los portavoces vuelvan a debatir el tema con el fin de revertir el acuerdo.

“Tiene que cambiarse nuevamente porque creemos que el presidente es también parte de un partido político y, en consecuencia, discrecionalmente podría decir ‘hoy pongo 10 temas de Somos Perú’ y eso no es posible porque hay un principio de proporcionalidad entre grupos políticos”, señaló.

En esa línea, adelantó que Fuerza Popular insistirá en que se garantice la participación proporcional de todas las bancadas en la organización de los debates del pleno.