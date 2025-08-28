El expresidente Pedro Castillo pidió a Betssy Chávez, exministra y expremier de su Gobierno, que termine con la huelga de hambre seca que cumple desde hace seis días en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, la cual ha puesto en riesgo su salud.

Durante una audiencia en el juicio oral por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo expresó que la defensa del pueblo no se logra con la protesta extrema de una huelga de hambre, sino acompañando las luchas permanentemente.

Anteriormente, el exjefe de Estado había mostrado su respaldo y solidaridad hacia Chávez por su protesta contra supuestos actos de corrupción y maltratos en el penal.

Betssy Chávez inició su huelga de hambre seca el 23 de agosto en protesta por lo que considera un incumplimiento del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de trasladarla por razones de seguridad, y ha rechazado cualquier tipo de hidratación, alimentación o traslado forzoso, solicitando solo cuidados paliativos que respeten su dignidad.

Chávez asegura que el INPE ha vulnerado su seguridad al mantenerla en el penal junto a otras internas vinculadas a Sendero Luminoso, lo que motiva su medida de protesta. La situación genera preocupación por su salud ante la prolongada huelga seca y sus condiciones en el penal.