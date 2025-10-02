Este jueves 2 de octubre, Juan Manuel Cavero Solano juró como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos en ceremonia liderada por la presidenta Dina Boluarte. Cabe precisar que el sucesor de Juan Santiváñez, se desempeñaba como jefe de Gabinete de Asesores de este sector.

El flamante ministro es abogado titulado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Lima y cuenta con una maestría en gestión pública por la Universidad del Pacífico.

Asimismo, Juan Cavero ha realizado estudios de especialización en gestión municipal, gestión empresarial con tecnología de información, Business intelligence, gestión y evaluación de programas y proyectos, así como en derecho administrativo.

En su trayectoria profesional, fue intendente nacional de Asesoría Legal Interna en la Sunat, gerente Central de Asesoría Jurídica en Emape y gerente de la Oficina de Asesoría Jurídica en el Gobierno Regional del Callao.

El titular del Minjusdh también se desempeñó como subdirector de Sanciones en la ATU, gerente de Supervisión y Fiscalización en Sutran y presidente del Consejo Directivo del SA. Además, trabajó como especialista legal en Tributación Municipal en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Juan Cavero asume la conducción del Ministerio de Justicia en un contexto de desafíos vinculados a la seguridad ciudadana, la reforma del sistema penitenciario y el fortalecimiento del acceso a la justicia en el país.