El Pleno del Congreso no logró los votos necesarios para aprobar el informe que recomendaba procesar penalmente a Jorge Prado Palomino, exministro de la Producción durante el gobierno de Pedro Castillo.

El documento había sido previamente respaldado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y en la Comisión Permanente.

En la votación, se registraron 31 adhesiones, lejos de los 51 votos requeridos. En contra se pronunciaron 7 legisladores y 23 optaron por abstenerse. Ante este resultado, el segundo vicepresidente del Parlamento, Waldemar Cerrón (Perú Libre), quien dirigía el debate, declaró que la causa pasaba al archivo.

No obstante, la congresista Rosangella Barbarán (Fuerza Popular) presentó un pedido de reconsideración. De obtener respaldo, este recurso permitiría que el informe vuelva a ser sometido a debate en el pleno.

La denuncia contra Prado Palomino fue presentada en enero de 2024 por el entonces fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, quien lo acusó como presunto instigador del delito de negociación incompatible.

El exministro es señalado de haber ejercido influencia para favorecer la contratación de su sobrino, Edwin Segundo Chávez Prado, como locador en el Ministerio de la Producción.

Según la denuncia, este vínculo laboral se concretó sin cumplir con los procesos regulares, sin transparentar la relación familiar con la autoridad ministerial y sin convocar a otros posibles postulantes.