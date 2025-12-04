El pleno del Congreso sesiona este jueves 4 de diciembre, cuya agenda contempla varios temas. Por la tarde, se tiene previsto el debate de la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo en materia de seguridad y economía.

La Junta de Portavoces decidió priorizar el dictamen que propone extender el Reinfo hasta el 31 de diciembre de 2027 , casi tres semanas después de haber sido aprobado en comisiones. La propuesta figuraba en el punto 92 de la agenda.

El primer vicepresidente del Congreso y encargado de la Presidencia, Fernando Rospigliosi, ratificó que ambos temas serán discutidos en el Pleno.

Por su parte, el legislador José Luna Gálvez defendió la ampliación del Reinfo, afirmando que busca corregir una “injusticia” del Decreto Legislativo 1293, que habría dejado fuera del registro a más de 50,000 mineros, y consideró que la medida es urgente ante la falta de respuestas de las autoridades frente a la problemática del sector.

Sin embargo, el Ejecutivo ha planteado una posición distinta. Según un informe técnico del Ministerio de Energía y Minas, el Gobierno propone que la ampliación sea solo hasta diciembre de 2026, argumentando que un plazo mayor podría frenar el proceso de formalización minera y debilitar los mecanismos de supervisión y control.

“Cálculo electoral”

En tanto, el exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, cuestionó la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta 2027, al considerar que responde a intereses políticos y no a criterios técnicos.

En entrevista con Canal N, señaló que el Congreso busca atraer votos de mineros informales y artesanales de cara a las elecciones de 2026, sin abordar la raíz del problema ni corregir la informalidad que el propio Estado ha permitido durante años.

