El pleno del Jurado Nacional de Elecciones convocó para este viernes 5 de diciembre la audiencia del recurso presentado por el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien apeló la resolución del JEE de Pacasmayo que lo señala por vulnerar la neutralidad electoral debido al uso de una cámara institucional del Parlamento en el mitin donde Keiko Fujimori oficializó su cuarta candidatura en Trujillo.

Luego de constatar que se cumplían los requisitos formales, el JEE aceptó la apelación y dispuso remitir el expediente al JNE, que deberá emitir una decisión final tras la audiencia pública.

Será el JNE el encargado de analizar el recurso y determinar si mantiene o deja sin efecto la resolución del JEE de Pacasmayo.

La neutralidad constituye uno de los principios más sensibles del proceso electoral, pues busca asegurar igualdad de condiciones entre los candidatos y evitar que se utilicen recursos estatales en beneficio de alguna organización política.