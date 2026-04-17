La Policía Nacional del Perú puso en marcha una investigación tras la aparición de material electoral en la vía pública, hecho que ha encendido alertas en el contexto del proceso electoral en curso.

El director nacional de Investigación, general PNP Manuel Lozada, indicó que personal de la Dirección contra la Corrupción acudió a un canal de televisión para recuperar el material y dar inicio a las diligencias correspondientes, en el marco de las acciones preliminares.

Durante las primeras indagaciones, la autoridad señaló que aún no es posible determinar si el material fue extraviado, abandonado o sustraído, y precisó que esa evaluación será parte del proceso investigativo en desarrollo.

En ese sentido, añadió: “Lo que vamos a determinar es cómo ha sido dejado o perdido o votado. Eso va a ser parte de la investigación”.

Asimismo, el general Lozada no descartó la eventual existencia de responsabilidades, incluso dentro de la propia institución policial, y advirtió que cualquier efectivo involucrado en una irregularidad será sancionado conforme a ley.

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