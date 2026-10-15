La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que la creación de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para Recuperar la Seguridad y el Orden Público permitirá fortalecer la coordinación entre entidades del Estado, facilitar el intercambio de información estratégica y hacer seguimiento a las acciones contra la criminalidad.

El comandante general de la PNP, Fredy López Mendoza, destacó que esta instancia facilitará las coordinaciones con organismos como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Osinergmin, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) y Migraciones, a fin de agilizar el acceso a información relevante para la lucha contra el crimen.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 141-2026-PCM, publicado en el diario El Peruano, que crea la comisión denominada “Perú en Orden” , adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) .

El grupo será presidido por el titular de la PCM e integrado por los ministros del Interior, Defensa, Justicia y Derechos Humanos, y Relaciones Exteriores.

Entre sus funciones figuran supervisar las acciones de la política gubernamental de seguridad, coordinar las intervenciones de los sectores involucrados, identificar dificultades y formular recomendaciones a las entidades competentes.

Asimismo, podrá proponer iniciativas normativas al Consejo de Ministros y plantear la priorización de recursos para las acciones de seguridad.

La comisión también promoverá el intercambio de información entre entidades públicas y realizará el seguimiento de las medidas contra la criminalidad. Sin embargo, no asumirá la conducción operativa de la Policía Nacional ni de las Fuerzas Armadas.

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