El Poder Judicial decidió incorporar a la Procuraduría General del Estado como actor civil en la investigación preparatoria que afronta el exministro de Defensa, Walter Ayala, por presunta injerencia en el proceso de ascensos de oficiales del Ejército durante la gestión del expresidente Pedro Castillo.

La medida fue adoptada por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley Soria, quien declaró fundada la solicitud presentada por la defensa legal del Estado el pasado 5 de septiembre.

De esta manera, la Procuraduría podrá participar en el proceso y solicitar una eventual reparación civil a favor del país, en caso de que el exministro sea hallado responsable de los cargos que le atribuye el Ministerio Público.

De acuerdo con la resolución emitida el 21 de octubre, a la que accedió RPP, el magistrado concluyó que la petición de la Procuraduría cumplió los requisitos previstos en el artículo 100 del Código Procesal Penal para su admisión como parte agraviada.

En el mismo pronunciamiento, el juez declaró infundada la oposición presentada por Walter Ayala, quien cuestionó la legitimidad de la Procuraduría para formular este pedido.

Según el exministro, dicha acción debía ser interpuesta por el Ejército o el Ministerio de Defensa. No obstante, el magistrado descartó ese argumento y confirmó la incorporación del órgano defensor del Estado en el proceso.

En su solicitud, la Procuraduría planteó un monto provisional de 200 mil soles por concepto de reparación civil a favor del Estado. El pedido se distribuye en 100 mil soles por daño a la imagen institucional y otros 100 mil soles por daño a la institucionalidad, como consecuencia del presunto acto irregular en los ascensos militares.