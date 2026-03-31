El Poder Judicial decidió mantener vigente la orden de ubicación y captura contra Vladimir Cerrón en el marco de la investigación que afronta por presuntos delitos vinculados a organización criminal y lavado de activos.

La disposición fue emitida por el juez de investigación preparatoria Leodán Cristóbal Ayala, quien determinó la continuidad de esta medida contra el líder del partido Perú Libre.

Según el documento, la orden había sido dictada previamente mediante la Resolución 17 del 29 de septiembre de 2025 y ya habría vencido el 29 de marzo de 2026, por lo que se procedió a su renovación.

Cabe mencionar que también se ordenó comunicar la decisión a Interpol Lima para su registro a nivel internacional.