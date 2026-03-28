Durante una actividad oficial en Juliaca, el presidente José María Balcázar informó sobre la entrega de una adenda vinculada a la modernización de terminales aéreos en el sur del país, medida orientada a mejorar el transporte y facilitar el flujo de pasajeros.

El mandatario precisó que esta decisión permitirá activar inversiones superiores a 470 millones de dólares destinadas a optimizar la infraestructura aeroportuaria.

“Este contrato de la concesión del segundo grupo de aeropuertos del sur es una decisión que permitirá destrabar más de 470 millones de dólares en inversiones, destinadas a modernizar la infraestructura aeroportuaria que es una extraordinaria misión y esperanza para los hermanos del sur“, manifestó.

En el caso del aeropuerto Inca Túpac Amaru de Juliaca, señaló que se proyecta una inversión de 250 millones de dólares para su transformación.

Asimismo, indicó que los contratos incluirán una cláusula anticorrupción como condición obligatoria.

“Todos los contratos y todas las adendas tendrán que llevar esta cláusula o la de penalidad para que no haya más corrupción en este país, porque la corrupción es el primer cáncer que retrasa las sociedades hacia su desarrollo y también la educación“, dijo.

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