El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, ofrece una conferencia de prensa esta noche para detallar los acuerdos alcanzados durante la más reciente sesión del gabiente.

Si bien la actividad donde se informa sobre las políticas prioritarias aprobadas por el Ejecutivo, estaba programada para las 20:20 horas en la sede de Palacio de Gobierno, Comenzó recién a las 21:30 horas.

Se espera que en la conferencia Ernesro Álvarez y sus ministros brinde claridad sobre las decisiones tomadas en un contexto político y económico de alta sensibilidad.

El acceso al evento será permitido a reporteros, camarógrafos y fotógrafos debidamente acreditados, pero no todos los medios podrán hacer preguntas.