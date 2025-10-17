El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, ofrece una conferencia de prensa esta noche para detallar los acuerdos alcanzados durante la más reciente sesión del gabiente.
MIRA AQUÍ:
Si bien la actividad donde se informa sobre las políticas prioritarias aprobadas por el Ejecutivo, estaba programada para las 20:20 horas en la sede de Palacio de Gobierno, Comenzó recién a las 21:30 horas.
Se espera que en la conferencia Ernesro Álvarez y sus ministros brinde claridad sobre las decisiones tomadas en un contexto político y económico de alta sensibilidad.
El acceso al evento será permitido a reporteros, camarógrafos y fotógrafos debidamente acreditados, pero no todos los medios podrán hacer preguntas.
TE PUEDE INTERESAR:
- Sigrid Bazán presenta denuncia constitucional contra José Jerí y dos ministros por muerte de joven
- Congreso solicita investigar muerte de manifestante: “Expresamos nuestras sentidas condolencias a la familia”
- Mininter rechazó presencia policial en Plaza Francia y solicita investigar muerte de manifestante
- Niegan a Marita Barreto anulación de peritajes
- José Jerí lamenta muerte de joven en protestas y pide investigación objetiva
- Tiburcio: No hay espacio para policías corruptos
- Ministro del Interior anuncia búsqueda activa de Vladimir Cerrón