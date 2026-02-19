El presidente de la República, José María Balcázar Zelada, recibirá este jueves a las 6:00 p. m. al titular del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, en Palacio de Gobierno.

La reunión forma parte de las actividades oficiales del jefe de Estado y, según informó la Presidencia, busca reafirmar el compromiso de la gestión con la estabilidad monetaria y el fortalecimiento de la economía.

Señal al mercado

El encuentro con el presidente del BCR se produce en un contexto de transición política, donde el Ejecutivo ha reiterado su intención de mantener una política económica estable y predecible.

Desde el Gobierno señalaron que la cita apunta a consolidar la confianza de los agentes económicos y garantizar continuidad en la conducción técnica del banco emisor.

Compromiso con la estabilidad

En sus primeras declaraciones como mandatario, Balcázar aseguró que su gestión mantendrá una “política monetaria sana”, evitando sobresaltos que puedan afectar la inversión y el empleo.

La reunión con Velarde se interpreta como una señal institucional de coordinación entre el Poder Ejecutivo y el ente autónomo encargado de la política monetaria.