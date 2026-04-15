En medio de cuestionamientos al proceso electoral, Rafael López Aliaga pidió al Jurado Nacional de Elecciones suspender la proclamación del segundo y tercer lugar en la elección presidencial.

Esta solicitud fue enviada mediante una carta dirigida al presidente del organismo, Roberto Burneo.

El planteamiento se basa en problemas reportados durante la jornada del 12 de abril, cuando diversas mesas en Lima no iniciaron actividades a tiempo por la falta de material electoral. Según el candidato, estas deficiencias afectaron el normal desarrollo de la votación.

En el documento, López Aliaga solicita que la ONPE entregue información detallada antes de continuar con el proceso.

“Suspender la proclamación del orden de mérito del segundo y tercer lugar en la elección presidencial hasta que la ONPE presente ante el Pleno del JNE, en un plazo máximo de 72 horas, un informe con el número de mesas que abrieron fuera del horario legal, el número de electores que abandonaron colas sin votar por distrito, y las causas del desabastecimiento de material electoral”.

Asimismo, el candidato señaló que alrededor de 608 mil personas no lograron emitir su voto, lo que, a su juicio, podría haber influido en los resultados. En esa línea, también pidió una sesión urgente del pleno del JNE para evaluar medidas.

No dejes de leer: