El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, solicitó al Jurado Nacional de Elecciones que reevalúe la decisión que declaró inviable la realización de elecciones complementarias en la capital.
También indicó que, si no se modifica esa postura, presentará acciones constitucionales ante el Tribunal Constitucional para defender el derecho al voto ciudadano.
La autoridad municipal sostuvo que la medida adoptada por el organismo electoral afecta principios como transparencia, legalidad y seguridad jurídica. Añadió que impedir que la población elija libremente a sus autoridades representa una seria afectación al sistema democrático.
Reggiardo también cuestionó el desarrollo de los recientes comicios en Lima Metropolitana y en el extranjero. Entre las incidencias mencionó retrasos en la instalación de mesas de sufragio, ausencia de material electoral en distintos puntos y locales de votación que no llegaron a abrir.
Además, denunció la presunta desaparición de actas electorales y señaló que estos hechos justifican una nueva convocatoria electoral.
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