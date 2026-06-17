El burgomaestre señaló que su posición fue comunicada con anterioridad y sostuvo que se mantiene firme en ella. Foto: MML.
El burgomaestre señaló que su posición fue comunicada con anterioridad y sostuvo que se mantiene firme en ella. Foto: MML.

Durante una reciente declaración pública, Renzo Reggiardo reiteró que no postulará a la Municipalidad Metropolitana de Lima y negó que esa decisión esté relacionada con una posible candidatura de Rafael López Aliaga como teniente alcalde.

El burgomaestre señaló que su posición fue comunicada con anterioridad y sostuvo que se mantiene firme en ella.

“Yo soy un hombre de palabra. Yo hice un anuncio, me reiteré en un par de ocasiones, lo vuelvo a decir hoy día”, manifestó.

Asimismo, indicó que sus decisiones políticas responden a sus propias convicciones y no guardan relación con los planes electorales de otros actores.

“Mi decisión no tiene absolutamente nada que ver con la pretensión de Rafael o de algún otro candidato o de alguna otra propuesta que se pueda presentar”, añadió.

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