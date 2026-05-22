El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, señaló que no descarta sostener conversaciones con Rafael López Aliaga de cara a la segunda vuelta electoral.

Durante declaraciones a RPP, indicó que el momento político exige priorizar el diálogo por encima de las diferencias.

“Yo creo que la responsabilidad que nos ha dado nuestro pueblo en esta segunda vuelta es de ser capaces de conversar, poniendo en segundo lugar las diferencias, y anteponiendo los problemas principales que deben de solucionarse en nuestro Perú” , expresó el postulante durante actividades proselitistas realizadas en el distrito de Barranco.

Sánchez también sostuvo que estaría dispuesto a dialogar con otros actores políticos que compartan objetivos relacionados con los derechos humanos, la democracia y la lucha contra la pobreza.

“Creo que en ese estándar, (dialogaría) con cualquier actor y líder político que tenga también ese objetivo”, afirmó.