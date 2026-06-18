El postulante presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, sostuvo durante una conferencia de prensa que las acciones legales presentadas ante el Jurado Nacional de Elecciones tienen como finalidad asegurar claridad en el desarrollo de la segunda vuelta electoral y reducir cualquier cuestionamiento sobre los resultados.

Durante una conferencia de prensa realizada en el local de su partido en el Centro de Lima, el candidato también confirmó que su agrupación participará en la movilización prevista para el viernes 19 de junio, haciendo un llamado a que esta se desarrolle de manera pacífica.

Sánchez explicó que su equipo legal ha interpuesto diversos recursos en el marco del proceso electoral, entre ellos pedidos de nulidad de mesas de votación en Lima y en el extranjero, señalando presuntas irregularidades en la digitalización de actas y en el desarrollo del conteo. Además, indicó que se vienen preparando nuevas presentaciones ante la autoridad electoral.

Asimismo, el aspirante presidencial afirmó que la defensa legal de su partido ha asumido el pago de las tasas correspondientes mediante una campaña de apoyo solidario.