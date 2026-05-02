A la espera de que se confirme quién enfrentará a Keiko Fujimori en una eventual segunda vuelta, Roberto Sánchez informó que Juntos por el Perú inició conversaciones con distintas fuerzas políticas para conformar un bloque electoral.

El candidato explicó que los acercamientos se vienen realizando principalmente con agrupaciones que también participaron en los comicios.

“Básicamente todo el bloque de las nuevas representaciones políticas”, señaló al referirse a los sectores con los que busca alcanzar acuerdos.

Sánchez evitó brindar mayores detalles sobre estas coordinaciones, aunque indicó que el objetivo es consolidar una propuesta conjunta que fortalezca su posición en caso avance al balotaje.

Según indicó, su agrupación continúa en una etapa de diálogo con diversos actores políticos.

En otro momento, el candidato participó en una movilización por el Día Internacional del Trabajo junto a gremios sindicales y simpatizantes.