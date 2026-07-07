Representantes de la Confederación Nacional de Rondas Campesinas y Nativas del Perú (Conarcanp) acudieron al local de la presidenta electa, Keiko Fujimori, en San Isidro para expresarle su respaldo y entregarle una carta en la que manifiestan su voluntad de colaborar con el Gobierno Nacional en una nueva etapa orientada a fortalecer la unidad del país y recuperar la seguridad.

“Nuestra organización ratifica su disposición de trabajar coordinadamente con el Gobierno Nacional en acciones dirigidas a combatir la delincuencia, enfrentar la minería ilegal, fortalecer la seguridad ciudadana y por el desarrollo de las comunidades rurales, siempre dentro del marco de la Constitución y de la Ley 27908-Ley de Rondas Campesinas”, se lee en el documento.

La confederación también manifestó su confianza en que la futura administración mantendrá un diálogo permanente con las organizaciones sociales para fortalecer la democracia y contribuir a la tranquilidad de la población

La carta, firmada por Valentín Sánchez Mestanza, presidente de Conarcanp, sostiene que el trabajo conjunto entre el Estado y la sociedad permitirá fortalecer la institucionalidad, mejorar la seguridad y generar mayores oportunidades para el país.

La presidenta electa, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión con representantes de la Confederación Nacional de Rondas Campesinas y Nativas del Perú (CONARCANP), quienes expresaron su disposición de coordinar con el próximo Gobierno acciones para fortalecer la seguridad ciudadana,… pic.twitter.com/fzDIBLCDhY — Oficina de la Presidenta Electa (@ope_peru) July 7, 2026