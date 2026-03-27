La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional resolvió no aceptar la solicitud del expresidente Ollanta Humala para suspender la ejecución provisional de la condena de 15 años de prisión efectiva que se le impuso por el delito de lavado de activos agravado.
El tribunal determinó que la sentencia emitida en primera instancia debe seguir ejecutándose conforme a lo dispuesto en la normativa procesal vigente, por lo que se mantiene la medida privativa de libertad.
En su análisis, la sala señaló que no existen cambios en el riesgo procesal del exmandatario, al persistir elementos como la gravedad de la condena, la magnitud de los hechos imputados y posibles vínculos internacionales, factores que, según el fallo, incrementan la posibilidad de evasión.
Asimismo, el colegiado consideró la situación del entorno familiar del exjefe de Estado fuera del país, incluyendo la salida de Nadine Heredia hacia Brasil, lo que fue incorporado como un elemento relevante en la evaluación del riesgo.
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