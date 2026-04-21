Mediante una carta dirigida a Rafael López Aliaga, Samuel Dyer pidió una rectificación pública por declaraciones emitidas el 19 de abril de 2026.

El reclamo responde a expresiones en las que se le vinculó con presunto apoyo logístico y económico a favor de una candidatura presidencial.

Según el documento, López Aliaga afirmó que el empresario habría destinado “millones de dólares” para organizar un “ejército de personeros” y que incluso colocó a un familiar al frente de esa estructura.

Dyer negó cada uno de esos señalamientos y sostuvo que no existe respaldo fáctico, documental ni legal que sustente tales acusaciones. Asimismo, aseguró no haber financiado personeros, organizado redes vinculadas a ese fin ni designado familiares para dichas actividades.

En la misiva, solicitó que la rectificación se realice en un plazo máximo de 48 horas y con similar difusión al pronunciamiento original.

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