La permanencia de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) entrará a una etapa decisiva el próximo 9 de setiembre, fecha en la que la Comisión de Procedimientos Especiales del Senado tiene previsto votar el informe técnico sobre su ratificación.

El grupo parlamentario adoptó esta programación durante su primera sesión ordinaria, realizada este miércoles 2 de setiembre.

Su presidente, Hugo Ccahuana Aymachoque, señaló que los senadores vienen evaluando la perspectiva del manejo económico para los próximos cinco años, mientras el equipo técnico prepara el documento dentro de los plazos establecidos.

La decisión final corresponderá al Pleno de la Cámara Alta, integrada por 60 senadores, y requerirá al menos 31 votos favorables. Si el dictamen resulta negativo, el resultado será comunicado al Poder Ejecutivo para que adopte las medidas correspondientes.