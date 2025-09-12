La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, informó que este mes se emitirá la resolución sobre el pedido de aclaración presentado por la presidenta Dina Boluarte en torno al alcance del último fallo relacionado con las investigaciones en su contra.

En declaraciones a Canal N, Pacheco explicó que la aclaración tiene como objetivo despejar dudas sobre la frecuencia y el alcance de las diligencias que puede realizar el Ministerio Público mientras dure el mandato.

También señaló que el fallo vigente mantiene la validez de todas las pruebas obtenidas y que estas podrán ser usadas al término de la gestión presidencial.

La magistrada precisó que la decisión del TC no limita las actuaciones de la Fiscalía, que puede seguir realizando entrevistas y reconocimientos de documentos, aunque la aclaración deberá definir cuántas veces se pueden llevar a cabo para evitar interpretaciones contradictorias.