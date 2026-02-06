El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, anunció que se ha dispuesto el inicio de una investigación preliminar contra quienes resulten responsables del presunto desvío de recursos de la publicidad estatal en la franja electoral.

La medida fue coordinada con la Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Gálvez explicó que la carpeta fiscal ya fue derivada a un despacho provincial para el inicio de diligencias y que la hipótesis apunta a delitos graves contra la administración pública.

“Se advierte la presunta comisión del delito de peculado o eventualmente de colusión, porque ciertamente se trata de fondos públicos que tienen una finalidad. Si se está desviando de esa finalidad y, por el contrario, se están apropiando de esos fondos, obviamente hay indicios razonables de la comisión de un delito”, dijo para RPP.

En paralelo, el fiscal se refirió a la investigación que se sigue contra el mandatario José Jerí y señaló que se han incorporado nuevos hechos a la carpeta fiscal, vinculados a la presunta contratación irregular de jóvenes profesionales tras visitar el despacho presidencial.