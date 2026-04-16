En medio de las críticas al proceso electoral, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, consideró que los actuales responsables de la ONPE ya no cuentan con las condiciones necesarias para conducir la siguiente etapa de los comicios.

Durante una entrevista para Canal N, señaló que los problemas detectados en la primera jornada afectan la confianza en la institución.

El magistrado indicó que las deficiencias logísticas registradas evidencian una incapacidad para garantizar un proceso transparente. En esa línea, sostuvo que la Junta Nacional de Justicia tiene facultades para actuar de manera inmediata sobre la estructura del organismo electoral.

Asimismo, advirtió que mantener a los actuales funcionarios en sus cargos podría generar riesgos para el sistema democrático, tras las irregularidades señaladas por entidades de control. Para Gálvez, la situación requiere una respuesta institucional oportuna.

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