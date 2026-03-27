El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, afirmó que su gestión tendrá como eje central la recuperación de la legitimidad del Ministerio Público, con el objetivo de reforzar la confianza ciudadana en la labor fiscal.

Explicó que este fortalecimiento institucional permitiría que los fiscales desarrollen sus funciones con mayor respaldo social y eficacia. En ese contexto, sostuvo que la credibilidad de la entidad debe consolidarse a través del desempeño de sus propios integrantes.

Durante su intervención, el titular del Ministerio Público también recordó su trayectoria y episodios personales vinculados a su retorno a la institución, señalando que actualmente existe una percepción dividida respecto a su figura y al trabajo fiscal en general.

En otro momento, Gálvez advirtió que existe desconfianza hacia el Ministerio Público y consideró que este escenario representa un desafío para su gestión.

También indicó que, si bien algunos fiscales podrían haber incurrido en irregularidades, la mayoría cumple sus funciones de manera correcta, por lo que insistió en la necesidad de revertir la imagen institucional.

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