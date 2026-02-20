El Tribunal Constitucional resolvió declarar fundada en parte la demanda presentada a favor de Daniel Urresti Elera en lo referido al derecho a la legalidad penal y a la prescripción de la acción penal.

En consecuencia, declaró nula la sentencia de fecha 12 de abril de 2023, que lo condenó a doce años de pena privativa de la libertad por el delito de asesinato con la agravante de alevosía en agravio de Hugo Bustíos Saavedra, así como por tentativa en agravio de Eduardo Yeni Rojas Arce.

Asimismo, el colegiado declaró nula la resolución suprema de fecha 19 de julio de 2024 que había rechazado la nulidad contra la referida sentencia. En el mismo fallo, también se declaró improcedente el pedido presentado por la defensa mediante escrito del 30 de enero y se rechazó la demanda respecto al extremo vinculado a la nulidad de la resolución suprema del 5 de abril de 2019.

En su parte resolutiva, el Tribunal dispuso la inmediata libertad de Urresti, conforme a lo señalado en los fundamentos de la sentencia.

La decisión fue suscrita por los magistrados Pacheco Zerga, Domínguez Haro, Morales Saravia —ponente—, Gutiérrez Ticse, Ochoa Cardich y Hernández Chávez.

