El diputado Juan Villanueva Calderón, de Juntos por el Perú, presentó una iniciativa legislativa para modificar la Ley Universitaria y establecer que el licenciamiento institucional otorgado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) tenga una vigencia de cinco años.

La propuesta plantea que el licenciamiento pueda renovarse por periodos iguales, siempre que las universidades acrediten nuevamente el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad mediante un procedimiento de evaluación a cargo de la Sunedu.

Actualmente, la Ley Universitaria establece que el licenciamiento tiene carácter permanente, condicionado al cumplimiento continuo de las condiciones básicas de calidad.

La iniciativa busca reemplazar este esquema por evaluaciones periódicas para verificar el mantenimiento de los estándares educativos.

Asimismo, el proyecto propone que las universidades sean sometidas a evaluaciones periódicas e inopinadas, con el objetivo de garantizar la calidad del servicio educativo y la transparencia en el uso de recursos públicos.

De aprobarse la modificación, las universidades deberán solicitar la renovación de su licenciamiento dentro del plazo establecido por la normativa vigente y someterse al proceso de evaluación correspondiente antes de obtener una nueva autorización por cinco años.

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