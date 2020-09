Se queda. Tras un largo debate, el Congreso no alcanzó los 87 votos necesarios y rechazó la moción de vacancia contra el presidente de la república, Martín Vizcarra, quien acudió esta mañana a ejercer su defensa política tras ser acusado de incapacidad moral permanente, luego de la difusión de audios en que se le escucha una presuntamente coordinación con sus asistentas una misma versión ante la Fiscalía sobre el caso de Richard Swing.

La decisión fue tomada con 32 votos a favor, 78 en contra y 15 abstenciones , por lo que Vizcarra seguirá en el sillón presidencial.

Llegada de Vizcarra

La mañana inició con incertidumbre porque no se conocía si el presidente se iba a presentar en el Parlamento para que dé sus descargos por la moción de vacancia que iba a debatir. Incluso, despidió a su abogado, Roberto Pereira, en la puerta de Palacio de Gobierno para que lo represente en el juicio político.

Cuando se pensaba que Martín Vizcarra iba a viajar hasta Trujillo por una actividad protocolar, decidió suspenderlo para ir hasta el Congreso.

“Vengo aquí porque soy consecuente con todo lo que he dicho a lo largo de mi gestión. No me corro, no lo he hecho antes y no lo voy a hacer ahora . Estoy aquí, con la frente en alto y con mi conciencia tranquila, no solo ustedes ante los 130 congresistas de la representación nacional, sino ante los 33 millones de peruanos y peruanas”, dijo en un primer momento el jefe de Estado.

“La señora Karem Roca, en uno de los audios manifestó, que la Marina de Guerra del Perú hacía grabaciones vía chuponeo a los congresistas. Aquí está la carta notarial donde la señora desmiente esa información, dirigida a la Marina, diciendo que no le consta ni sabe de esa información que ella misma propaló”, explicó Martín Vizcarra.

Tras sus exposición en el Legislativo, el mandatario se despidió y retiró a cumplir con su agenda, que marcaba su viaje a Trujillo junto a la presidenta ejecutiva de EsSalud y ministros de Estado.

Exposición del abogado

Roberto Pereira, representante legal del presidente, tomó la posta y presentó los argumentos por los que el Congreso no debe vacar al jefe de Estado porque no puede sancionar presuntos delitos, tras la difusión de audios sobre el caso Richard Cisneros, más conocido como “Richard Swing”.

Durante su intervención ante el pleno para refutar los fundamentos de la moción de vacancia, Pereira afirmó que los cuestionamientos hacia el mandatario están en etapa de investigación y que la competencia para llevar adelante estas pesquisas es responsabilidad exclusiva del Ministerio Público.

“El Congreso no investiga delitos, lo que hace el Congreso es descartar motivaciones políticas, es depurar la investigación. En el caso de las comisiones, investiga hechos de interés público, elabora un informe y si es un funcionario acusa constitucionalmente. El Congreso no investiga delitos. Es una opinión que ha sido respaldada por el Tribunal Constitucional, cuando dice que la competencia del Ministerio Público no puede ser asumida por el Congreso ni ninguna otra institución”, aseveró en su exposición.

Debate del Congreso

Tras la participación de Martín Vizcarra y su abogado, el Parlamento inició con el debate de la moción de vacancia presidencial. En las intervenciones, los legisladores expresaron sus puntos de vista sobre el juicio político.

En las participaciones de los congresistas hubo hechos que llamaron la atención como el de la congresista de Unión Por el Perú (UPP) María Bartolo Romero, quien citó una popular canción de Shakira (Bruta, Ciega, Sordomuda) en medio del debate. También, de su colega de bancada Posemoscrowte Chagua Payano, quien le deseó la pena de muerte al presidente por el presunto delito de traición a la patria.

