El congresista y vocero de la bancada de Perú Libre, Flavio Cruz, sostuvo que su bancada apoyará la nueva moción de vacancia que presentará formalmente-en los próximos días- el congresista Esdras Medina (Somos Perú), quien consideró que la presidenta Dina Boluarte no está en la capacidad de gobernar.

MIRA AQUÍ: Gobierno retira a Silvio Rendón del BID y tiene en la mira al exministro José Gavidia por cargo en organismo de la ONU

“Si el congresista Medina la está impulsando y de seguro que tienen los votos de la derecha, nosotros si apoyaríamos a favor de la vacancia”, sostuvo

Asimismo, lamentó que se juegue con la legislatura y se pretenda evaluar su ampliación para aprobar proyectos de reforma electoral que solo beneficiará a algunos grupos políticos.

“No es serio jugar con los tiempos y los plazos, te quita la posibilidad de hacer un buen trabajo parlamentario. No se si ya tiene sentido, que razón habría extenderlo, para una reforma electoral lo que no me parece serio”, dijo.

En otro momento, se refirió a la sentencia en contra de Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre, que fue condenado por el Poder Judicial a cuatro años de prisión efectiva al encontrarlo responsable en el caso conocido “Aeródromo Wanka”.

“Él es un peligro para la derecha, para nosotros es nuestro candidato natural. Vladimir Cerrón es el candidato a la Presidencia de la Republica del partido político nacional Perú Libre. En ese tema el gobierno regional no ha gastado ni un solo sol”, acotó.

LO MÁS LEÍDO EN POLÍTICA:

Alejandro Cavero sobre Dina Boluarte: “Está demostrando que no está en la capacidad de gobernar”

Ministro de Educación sobre protestantes: “Se dejan manipular por azuzadores profesionales”

Proyecto de ley plantea prisión preventiva para deudores de pensión de alimentos

Martha Moyano: “Si Dina Boluarte renuncia estaría entregando el país al Movadef”

Pleno del Congreso aprueba declarar persona no grata a Evo Morales

Dina Boluarte: lee la moción de vacancia completa y conoce sus argumentos

Silvia Monteza: “La Policía debe identificar y detener a las personas que incendiaron instituciones del Estado”

Marleny Portero sobre Dina Boluarte: “Creo que a veces el poder nos queda muy grande”

VIDEO RECOMENDADO: