El excandidato presidencial de Integridad Democrática, Wolfgang Grozo, se reunió con la presidenta electa, Keiko Fujimori, tras la oficialización de los resultados electorales.

Según informó la Oficina de la Presidenta Electa, ambos conversaron sobre los principales desafíos nacionales y coincidieron en la importancia de impulsar el diálogo y la unidad con una mirada hacia el futuro.

Al término del encuentro, Grozo explicó que acudió a saludar a la mandataria electa y a intercambiar opiniones sobre la situación del país.

“Yo me he acercado con la presidente electa Fujimori y hemos tenido un diálogo bastante cordial donde hemos abordado varios temas sobre todo de campaña, lo que hemos llevado a cabo, y sobre lo que viene a futuro, donde todos tenemos que apuntar, como repito, por la unidad del país”, indicó.

Consultado sobre los pedidos de algunas bancadas para liberar al expresidente Pedro Castillo o derogar las denominadas leyes procrimen como condición para dialogar, el excandidato expresó su desacuerdo.

“Yo pienso en ese sentido que no puede haber ningún condicionamiento de nadie, bajo ninguna situación“, señaló.