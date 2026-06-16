Las cataratas ya no son una condición exclusiva de los adultos mayores. Especialistas en salud visual advierten que esta enfermedad ocular puede presentarse desde los 30 años debido a factores metabólicos, enfermedades crónicas y hábitos de vida que aceleran el deterioro del cristalino.

En el marco del Mes de la Concientización sobre las Cataratas, que se conmemora durante junio, organismos internacionales y profesionales de la salud llaman a reforzar la prevención y el diagnóstico oportuno de esta patología, considerada una de las principales causas de pérdida de visión en el mundo.

Una enfermedad que afecta a millones de personas

Según reportes de la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB), las cataratas afectan a más de 90 millones de personas a nivel global, consolidándose como uno de los principales desafíos de salud pública relacionados con la visión.

En Perú, la misma institución señala que esta enfermedad representa el 58% de los casos de ceguera, convirtiéndose en la principal causa de pérdida visual reversible en el país.

La catarata se produce cuando el cristalino, lente natural del ojo encargado de enfocar las imágenes, pierde progresivamente su transparencia. Como consecuencia, la luz no llega adecuadamente a la retina y la visión se vuelve borrosa o disminuye de manera significativa.

Woman having a eye problem and pain. Doctor working in the office and listening to the patient, she is explaining her symptoms, healtcare and assistance concept

Casos prematuros desde los 30 años

De acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca del 10% de las personas diagnosticadas con cataratas corresponden a pacientes jóvenes y adultos que aún no han alcanzado la tercera edad.

La Dra. Gabriela Quezada, médico oftalmóloga y asesora de Laboratorios Lansier, explica que la diabetes tipo 1 y tipo 2 constituye uno de los principales factores asociados a la aparición temprana de esta enfermedad.

“Los niveles elevados y sostenidos de glucosa en sangre alteran la composición de los fluidos intraoculares, provocando cambios que afectan la transparencia del cristalino. A ello se suman factores como una alimentación inadecuada, el sedentarismo, la obesidad, el tabaquismo y el consumo de alcohol”, señala la especialista.

Cataratas congénitas y otros factores de riesgo

La oftalmóloga también advierte sobre la existencia de cataratas congénitas, que pueden desarrollarse durante la gestación debido a infecciones como la rubéola o la toxoplasmosis, además de deficiencias nutricionales severas.

Estas alteraciones pueden comprometer la visión desde el nacimiento y, en algunos casos, generar ceguera permanente si no reciben tratamiento oportuno.

Cirugías más rápidas y recuperación el mismo día

Los avances médicos han permitido que el tratamiento de cataratas sea actualmente un procedimiento seguro y ambulatorio.

Según la Dra. Quezada, la intervención consiste en retirar el cristalino opaco y reemplazarlo por un lente intraocular artificial diseñado de acuerdo con las necesidades visuales del paciente.

“La cirugía toma aproximadamente 20 minutos y el paciente puede regresar a casa el mismo día. La recuperación visual suele ser rápida, aunque depende de otras enfermedades asociadas que pueda presentar la persona”, explica.

Recomendaciones para prevenir las cataratas prematuras

Los especialistas recomiendan adoptar medidas preventivas para reducir el riesgo de desarrollar cataratas antes de tiempo:

Mantener un control adecuado de la diabetes y los niveles de glucosa.

Evitar el consumo de tabaco y reducir la ingesta de alcohol.

Llevar una alimentación rica en antioxidantes, vitaminas C y E, y zinc.

Realizar actividad física de manera regular.

Proteger los ojos de la exposición prolongada a la radiación ultravioleta.

Cumplir con los controles prenatales durante el embarazo.

Acudir a una evaluación oftalmológica integral al menos una vez al año.