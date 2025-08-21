La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) condenó este jueves los actos de violencia que obligaron a cancelar el partido por los octavos de final entre el club Independiente de Avellaneda y la Universidad de Chile y prometió actuar con la “mayor firmeza”.

En un comunicado, la Conmebol condenó “enérgicamente” los hechos ocurridos durante la noche de este miércoles en el estadio del conjunto de Avellaneda, que dejaron al menos 22 heridos graves y más de 100 detenidos.

“La institución actuará con la mayor firmeza, de acuerdo con el reglamento de la Comisión Disciplinaria”, advirtió la nota.

El ente rector del fútbol sudamericano aseguró que “se encuentra en contacto permanente con las autoridades de seguridad” y que está monitoreando “de cerca la situación de las personas afectadas”.

De igual forma, confirmó que está recopilando información que será remitida a la Unidad Disciplinaria “para la aplicación de las sanciones correspondientes”.

La Conmebol instó a los clubes que participen en sus competiciones “a implementar las máximas medidas de prevención y control” cuando actúen como locales, con el objetivo de garantizar que hechos como estos “no vuelvan a repetirse”.

El partido fue suspendido por el árbitro uruguayo Gustavo Tejera en el minuto 48 con un marcador de 1-1 , y un global de 2-1 en favor de los chilenos, cuando fanáticos del equipo visitante situados en la tribuna Bochini Alta comenzaron a lanzar butacas y trozos de concreto extraídos de la estructura hacia la parte baja, donde estaban hinchas del ‘Rojo’.

Pese a los esfuerzos por contener la violencia, u n grupo numeroso de hinchas locales logró acceder a la tribuna donde aún quedaba un puñado de aficionados de Universidad de Chile, que fueron violentamente atacados.

El club chileno informó este jueves de un balance de 19 heridos, uno de ellos con riesgo vital, y 97 ciudadanos de esa nacionalidad detenidos en Buenos Aires.

No obstante, un parte policial difundido este jueves en Argentina arrojó que 111 personas, todas de nacionalidad chilena, excepto una argentina y otra cuyo origen no fue revelado, fueron aprehendidas por “atentado y resistencia a la autoridad, lesiones, lesiones graves y daños”

Además, incluye la cifra de 22 heridos, de los cuales dos se encuentran en grave estado y debieron ser operados.