El club argentino Boca Juniors abrió este jueves 9 de octubre su estadio ‘La Bombonera’, en Buenos Aires, para dar el último adiós a su entrenador, Miguel Ángel Russo, fallecido el miércoles a los 69 años, y donde se espera que los hinchas acudan a despedirlo y agradecerle los títulos obtenidos en el club.

El vestíbulo central de la cancha del ‘Xeneize’, en pleno barrio de La Boca, es el lugar elegido para instalar la capilla ardiente de Russo , que se extenderá hasta las 22.00 hora local y se reanudará el viernes.

Antes de la apertura de las puertas, decenas de personas esperaban en fila para ingresar al recinto, donde la organización prohibió a los asistentes tomar fotos o filmar videos con sus celulares.

El plantel completo de Primera División, con figuras como Leandro Paredes, el uruguayo Edinson Cavani y el español Ander Herrera, entre otros, ya se acercó a despedir a su entrenador, que comandaba el equipo, pero hace algo menos de un mes debió pedir licencia por las complicaciones derivadas del cáncer de próstata, detectado en 2017 y que se extendió a la vejiga.

Personas salen del velorio del entrenador argentino Miguel Ángel Russo este jueves, en 'La Bombonera' en Buenos Aires. (Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

El pesar de los hinchas de Boca por la muerte de ‘Miguelo’ tuvo su correlato casi instantáneo en redes sociales, que se llenaron de imágenes y videos para despedir y agradecer al último entrenador que logró una Copa Libertadores con el club, en 2007, en un equipo liderado sobre el césped por Juan Román Riquelme, hoy presidente de la institución.

En tres ciclos al frente del equipo (2006-2007, 2020-2021 y 2025), Russo consiguió la mencionada Libertadores de 2007, una Superliga, una Copa de la Liga y la Copa Diego Armando Maradona, los tres en 2020.

Miguel Ángel Russo.

“El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor”, expresó el ‘Xeneize’ en su perfil de la red social X.

El mensaje fue acompañado de una imagen del entrenador sonriendo y concluyó con un saludo: “¡Hasta siempre, querido Miguel!”.

Debido al fallecimiento del entrenador, la Liga Profesional del Fútbol de Argentina decidió postergar el encuentro que estaba previsto este sábado entre Boca Juniors y Barracas por la duodécima fecha del Torneo Clausura.

Foto: GEC

En paralelo, la Asociación del Fútbol Argentino resolvió que, en señal de duelo, todos los partidos que se disputen entre este jueves y el próximo domingo, tanto en Primera División como en el resto de categorías, comenzarán con un minuto de silencio en honor de Russo.

El fútbol argentino llora a Miguel Ángel Russo

Clubes y jugadores del fútbol argentino lamentaron el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors, quien en más de 30 años de trayectoria dirigió a nueve equipos del fútbol local, considerado un referente y un ejemplo de compromiso y dedicación.

Al saludo de Boca Juniors se sumaron decenas de mensajes de jugadores, dirigentes e instituciones de todo el país.

Ex DT de Alianza Lima. FOTOS: GEC

“Un guerrero de la vida. Un guerrero de Central”, escribió en X Rosario Central, club al que Russo dirigió en cinco ocasiones distintas y con el que fue campeón en 2023.

Estudiantes de La Plata, club en el que Russo atravesó toda su carrera como jugador y primero al que dirigió en su etapa de entrenador, lo describió como un “hijo pródigo y gloria futbolística” de la institución.

Otro de los clubes que dirigió fue Vélez Sarsfield, quien lo despidió como “un caballero, un señor con todas las letras”, y recordó el título obtenido bajo su liderazgo en el torneo Clausura 2005.

Antes de comenzar su tercera y última etapa en el banquillo de Boca Juniors, Russo tuvo un corto paso por San Lorenzo, que también lo despidió este miércoles caracterizándolo como “una leyenda del fútbol argentino”.

Así fue la presentación de Miguel Ángel Russo como nuevo entrenador de Alianza Lima. (Foto: GEC)

River Plate, máximo rival de Boca Juniors y club por el que Russo nunca pasó, lamentó profundamente su fallecimiento y resaltó su “destacada trayectoria en el fútbol como jugador y DT”.

A estos mensajes se sumaron un sinfín de clubes argentinos, incluyendo a Independiente, Platense, Barracas Central, Colón, Deportivo Riestra, Unión, Belgrano, Instituto, Lanús, Defensa y Justicia, Argentinos Juniors, Gimnasia y Esgrima, Talleres, Huracán y Aldosivi, entre otros.

Entre los jugadores que se despidieron de Russo en las redes sociales destacaron varios referentes de Boca Juniors pero también de otros equipos, como Ángel di María, actual jugador de Rosario Central.

“Gracias por enseñarnos, gracias por tantas alegrías. Quedarás por siempre en nuestros corazones. DEscansa en paz Miguel querido”, escribió el ‘Fideo’.

El fallecido entrenador fue saludado también por la selección argentina, que expresó su “mayor respeto a su memoria” y transmitió su pesar a sus familiares, seres queridos y a sus compañeros en Boca Juniors.

Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), destacó en un sentido mensaje la “grandeza, humildad y respeto” del fallecido entrenador: “Sin dudas, dejó una huella en el fútbol argentino. El recuerdo será siempre con esa sonrisa que tanto lo caracterizó”.