La Liga Deportiva Distrital de Fútbol de Trujillo celebró su 101 aniversario de fundación con una emotiva ceremonia que reunió a dirigentes, expresidentes, entrenadores y futbolistas del balompié local.

Durante los festejos, la actual directiva, que encabeza Santos Sáenz Miranda, decidió brindarle un homenaje a expresidentes como Juan Manuel Enrique Pozo Bocanegra, Víctor Hugo Camacho Haro, Marco Antonio Sevilla Gamarra y Elqui Vera Rodríguez. Además, entregó un diploma de honor a Segundo Carranza Valdiviezo, Milton Reyna La Portilla y Jhone Tamayo Ramos, por su buena labor de dirigentes. La ceremonia cerró con un merecido reconocimiento al entrenador Luis “Charapa” Vásquez Vásquez, por haber dirigido más de 25 años al Club Universitario UPAO.

“La liga ha sido el punto de partida de miles de jóvenes que encontraron en el fútbol un camino de disciplina, de compañerismo y de oportunidades”, dijo Sáenz Miranda.

Por su parte, Geanmarco Quezada Castro, vicepresidente de la liga trujillana, destacó que actualmente son 41 clubes, de los cuales 16 está en Primera División y 25, en Segunda.

“No todos los años se cumplen 101 años. La liga es y seguirá siendo semillero, escuela y familia para miles de futbolistas y amantes del deporte”, puntualizó.